Öğrencilere Kütüphane Gezisi

Gölbaşı Atatürk
İlkokulu öğrencileri, ilçedeki Halk Kütüphanesini gezdi.
Öğrencilere görevliler tarafından bilgi verildi.
Sınıf öğretmeni Nurullah Yılmaz
, öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Öğrencilerin kütüphaneye ve kitaplara yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Yılmaz, onlara dikkatlerini çeken tüm kitapları kütüphanede bulabileceklerini ve tüm araştırmalarını kitaplardan yapabileceklerini aktardıklarını kaydetti.
Nurullah Yılmaz, Güncel
Kaynak: AA