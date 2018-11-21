Öğrencilere Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Anlatıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:31



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:31

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belirli programlar dahilinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak bağımlılıkla mücadele seminerleri devam ediyor.Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 100. Yıl Ortaokulu öğrencilerine verilen seminere Eskişehir Yeşilay Şube Başkanı Psikiyatri Dr. Sıtkı Karaca konuşmacı olarak katıldı. Dr. Karaca, konuşmasında, öğrencilere madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirmeler yaptı. Dr. Sıtkı Karaca, bağımlılığın zararlarından bahsetti ve özellikle madde bağımlılığının kötü sonuçlarından örnekler vererek çok dikkatli olunması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. - BİLECİK