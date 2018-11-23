Öğrencilere "Medeniyetler Şehrinden Şehitler Diyarına" Gezisi

Hatay
İl Emniyet Müdürülüğü tarafından hazırlanan "Medeniyetler Şehrinden Şehitler Diyarına" projesi kapsamında lise öğrencileri Çanakkale
'ye gönderildi.
Önleme faaliyetlerin yanı sıra Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması, milli değerlerin aşılanması ve polis-öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 4.'sü gerçekleşen projede, 81 öğrenci 10 emniyet personeliyle Çanakkale'ye gitti. Cumhuriyet Meydanı
'ndan iki otobüsle Çanakkale'ye doğru yola çıkan öğrencileri aileleri ve emniyet yetkilileri uğurladı.
Ücretsiz olan gezi pazartesi son bulacak.
Hatay,Çanakkale