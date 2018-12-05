Öğrencilere Meslek Tanıtımı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:13



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:13

Karacadağ Akademik Ortaokulu öğrencilerine yönelik meslek tanıtım paneli düzenlendi.Okulda her hafta gerçekleştirilen panele katılan aralarında, avukat, doktor, oyuncu, diyetisyen, veteriner, mühendis, diş hekimi, şair, ve gazetecinin de yer aldığı bazı meslek grubu çalışanları tarafından tanıtım yapıldı.Konuşmacılar, işlerinin gerektirdiği eğitim ve mesleğe giriş koşulları, özellikleri, zorlukları, olumlu yönleri, kariyer basamakları ve iş bulma olanakları hakkında öğrencilere bilgi verdi.Okul müdürü Nebiye Arıkan yaptığı açıklamada, Karacadağ Akademik Ortaokulu'nun 35 yıldır eğitim ve öğretim çalışmasında yer aldığını söyledi.Okul eğitiminin yalnızca öğretim ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arıkan, bu sene sonunda liseye yerleşecek 8. sınıf öğrencilerine meslek tercihleri konusunda bilgi vermek amacıyla program gerçekleştirdiklerini kaydetti.Arıkan, çok yönlü birey yetiştirmek amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.Müdür yardımcısı Suat Gülmüş ise öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği meslek grubundan temsilcileri okulda ağırladıklarını belirterek, "Bu sayede öğrencilerimizi ileride seçecekleri meslekler hakkında bilgilendiriyoruz. Öğrenciler o mesleklerle ilgili merak ettiklerini işi yapan kişilerden öğreniyor." dedi.