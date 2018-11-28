Öğrencilere Mont, Ayakkabı ve Kitap Yardımı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Kahta İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) 700 öğrenciye mont, ayakkabı ve kitap yardımında bulundu.KİMDER Başkanı Osman Dündar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerden yardım talep ettiklerini ve toplanan yardımları öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.Toplam 700 öğrenciye mont, ayakkabı ve kitap yardımında bulunduklarını belirten Dündar, öğrencilerin yüzünü güldürmek istediklerini de sözlerine ekledi.Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tunçmen de bu gibi faaliyetlerle kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini kaydetti.