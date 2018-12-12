Öğrencilere Motivasyon Etkinliği

Antalya
'da, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin motivasyonunu yükseltmek için etkinlik düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türel, Antalya merkezindeki 7 liseden 800 civarında öğrenciyle akvaryum gezisi ve yunus gösterisine katıldı.
Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlik, yüzlerce farklı türden balığın bulunduğu akvaryumda başladı. Öğrenciler, tünel akvaryumunu gözlemledi, ardından yunus ve fokların gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moralinin yüksek olması gerektiğini, derslerdeki başarıyı artırmak için sosyal etkinliklerin de önemli olduğunu bildirdi.
Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:53