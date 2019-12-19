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Öğrencilere Muğla'nın yerel tohumları anlatıldı

Menteşe Şehbal Baydur İlköğretim Okulu öğrencileri yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en kapsamlısı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezini ziyaret ederek yerli tohumları inceleme fırsatı buldular.

19.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:12 Öğrencilere Muğla'nın yerel tohumları anlatıldı
Menteşe Şehbal Baydur İlköğretim Okulu öğrencileri yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en kapsamlısı olan Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezini ziyaret ederek yerli tohumları inceleme fırsatı buldular.

Menteşe Şehbal Baydur İlköğretim Okulu öğrencileri Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezini ziyaret etti. Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında merkezi ziyaret eden öğrenciler eski, tohumlar hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakaladılar. Türkiye'nin en kapsamlı Merkezi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezini gezen öğrenciler tıbbi bitkiler ve bu bitkilerin üretim sahalarını ve yetiştirilme koşulları öğrendiler. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerden distilasyon yoluyla aromatik ve uçucu yağ çıkarma işlemi gerçekleştirilerek öğrenciler bu konuda bilgilendirildi.

Merkezdeki yerel tohum saklama odasını da ziyaret eden ilköğretim öğrencileri bu tohumları inceleme fırsatı bulurken Muğla Büyükşehir Belediyesi uzman personeli tarafından yerel tohumlar için tohum test laboratuvarında yapılan ve tohumların hastalık taşıyıp taşımadığıyla ilgili mikrobiyolojik analiz süreci de anlatıldı. - MUĞLA

Muğla, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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