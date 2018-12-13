Öğrencilere Müzik ve Spor Aletleri Dağıtıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:12



13 Aralık 2018 Perşembe 17:12

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Birlikte Başaracağız" projesi ile 120 öğrenciye spor ve müzik aletleri dağıtıldı.Polisevinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "İlimizdeki bütün gençlere dokunabilmek, onlarla beraber başarabilmenin heyecanını yaşamak amacındayız. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.Toplum destekli polis ekiplerine seslenen İl Emniyet Müdürü Metin Alper, toplum destekli polislerin kendi gözünde "mavi melekler" olduğunu ifade etti.Alper, "Ben burada tek teşekkür edilecek kurumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler müdürlükleri olarak kendi imkanlarımızla bir yerlere kadar gelsek de devletimiz başımızda olduğu sürece biz bu hizmetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından öğrencilere gitar, ney, bağlama ve keman ile çeşitli hediyeler verildi.