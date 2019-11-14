Haberler » Güncel » Öğrencilere Nüfus Müdürlüğü'nde uygulamalı eğitim - Haber

Öğrencilere Nüfus Müdürlüğü'nde uygulamalı eğitim

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Programı 2.sınıf öğrencileri, "Nüfus Mevzuatı" dersi kapsamında Düzce Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek öğrendikleri teorik bilgileri yerinde görme imkanı elde etti.

14.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:35Öğrencilere Nüfus Müdürlüğü'nde uygulamalı eğitim
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Programı 2.sınıf öğrencileri, "Nüfus Mevzuatı" dersi kapsamında Düzce Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek öğrendikleri teorik bilgileri yerinde görme imkanı elde etti.

Ziyaret sürecince nüfus ve vatandaşlık işlemlerini işyeri ortamında uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulan öğrencilere, kurum yetkilileri tarafından genel işleyiş hakkında bilgiler verilerek tecrübeler aktarıldı. Düzce Üniversitesi öğrencileri, eğitim aldıkları programla ilgili olarak böyle bir ziyaretin kendilerini geliştirme ve meslek yaşamında tecrübe kazanma adına katkı sağlayacağını ifade ettiler. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce Valiliği, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:00 Kocaeli'deki "zimmet davası"nda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
14:59 Emniyet önündeki sahte plakalı aracın sahibine 5 bin lira ceza
14:59 FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat
14:54 Kaş'ta masal etkinliği düzenlendi
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:13 Apple'dan yeni 16 inç MacBook Pro
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:00:38