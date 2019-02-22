Öğrencilere Obezite ve Dengeli Beslenme Anlatıldı

Tokat
Valiliğince yürütülen "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında Yeşilyurt
ilçesinde öğrenciler, obezite ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirildi.
Valilikçe öğrencilere yönelik başlatılan "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, obezite ile un, şeker ve tuzun dengeli kullanımı ve güvenli gıda konularında okullarda bilgilendirme sunumu yapıldı.
Milli Hakimiyet, İmam Hatip ve Yunus Emre ortaokullarında öğrencilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal
ile ziraat mühendisi Burak Solmaz
tarafından bilgi verildi.
Yeşilyurt, Tokat, Güncel
Kaynak: AA