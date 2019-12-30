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Öğrencilere okçuluk eğitimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde öğrencilere, Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tarafından okçuluk eğitimi veriliyor.

30.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:45 Öğrencilere okçuluk eğitimi
'nın ilçesinde öğrencilere, Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü tarafından okçuluk eğitimi veriliyor.

Çocuklara okçuluğu sevdirmek istediğini, özellikle minik öğrencilerin de çok hevesli olduklarını vurgulayan okçuluk Antrenörü Süleyman Akif Ünlü "Çocuklarımızın elinden düşmeyen telefonlardan uzaklaştırmak için, okçuluk sporunu aşılıyoruz. Okçuluk sporu grup halinde yapıldığından, çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. Son günlerde okçuluğa olan ilginin artmasını, geleneksel Türk okçuluğunun yer aldığı dizilere bağlıyorum. Okçuluk merakının çocuklarda ön plana çıkmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Simav'daki okullarda başlattığımız okçuluk eğitimleriyle, ata sporumuz olan geleneksel Türk okçuluğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Spor

Kaynak: İHA

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