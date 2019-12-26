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Öğrencilere piknik programı düzenlendi

"Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kapsamında, öğrencilere piknik programı düzenlendi.

26.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:05 Öğrencilere piknik programı düzenlendi
"Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kapsamında, öğrencilere piknik programı düzenlendi.

Gençlik ve Bakanlığınca sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmekte olan, "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" adlı proje kapsamında öğrenciler piknik programında bir araya geldi.

Günpınar şelalesinde düzenlenen programa katılan ve gençlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Malik Çalışır, burada yaptığı konuşmasında, "Gençler sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bu gün sizleri nasıl yetiştirirsek geleceğimize de o denli parlak bakarız. O nedenle Devletimiz sizleri en iyi yetiştirebilmek için imkanları sonuna kadar kullanmaktadır. Buna karşı sizlerde verilen bu imkanlara karşılık çok çalışmanız gerekiyor" dedi.

Öğrencilerle yapılan pikniğe, Kaymakam Malik Çalışır, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, Proje Koordinatörü ve Vakıf Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, okul müdürleri de katıldı. - MALATYA

Darende, Güncel

Kaynak: İHA

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