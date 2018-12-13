Öğrencilere Polis Mesleği Anlatıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:05



13 Aralık 2018 Perşembe 14:05

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere polis mesleği anlatılırken suç ve suçlulara karşı da bilgiler verildi.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Şehit Fazil Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda okul öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik Polis Memuru Sadullah İnan, toplum destekli polis memuru Bekir Tiryaki, Salim Karabudak ve okul güvenlik koordinasyon sorumlusu baş polis memuru Hanifi Birer tarafından öğrencilere polislik mesleği, uyuşturucu, trafik güvenliği, sosyal medyanın zararları gibi konular anlatıldı.Programa, polislerin yanı sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN