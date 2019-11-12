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Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Malatya'da, "Bir Gülümseme Yeter Bize" projesi kapsamında öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

12.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:34Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
'da, "Bir Gülümseme Yeter Bize" projesi kapsamında öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde uygulanmakta olan "Bir Gülümseme Yeter Bize" projesi kapsamında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu ile İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilere polis teşkilatı ve polislik mesleği anlatıldı.
Yaklaşık 370 engelli öğrenciye tişört ve şapka hediye edildi, faaliyet kapsamında öğrencilere ikramlarda bulunuldu.
Ardından 75 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü birimlerine getirilerek, öğrencilere birimler tanıtıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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