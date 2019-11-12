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Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Malatya'da polis, öğrencilere şapka ve tişort dağıtarak, polislik mesleğini tanıttıMalatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü görevlileri tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak uygulanmakta olan "Bir Gülümseme Yeter...

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:04Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
'da polis, öğrencilere şapka ve tişort dağıtarak, polislik mesleğini tanıttı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlü görevlileri tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak uygulanmakta olan "Bir Gülümseme Yeter Bize" İsimli Proje okullarda uygulandı. Proje kapsamında devlet kurumlarınca kullanılan kıyafet, taşıt, araç ve gereçler yani polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Merkez ilçe Yeşilyurt Yakınca Mahallesinde bulunan Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulunda, İbni Sina Özel Eğitim Uygulama okulunda olmak üzere 12-15 yaş gurubu ve 15-18 yaş gurubunda bulunan yaklaşık 370 engelli öğrenciye yönelik olarak polislik mesleği tanıtımı yapıldı. Öğrencilere tişört ve şapka hediye edildi. Faaliyet kapsamında öğrencilere ikramlarda bulunuldu. 75 Öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü birimlerine getirilerek öğrencilere tanıtım yapıldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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