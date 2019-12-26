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Öğrencilere "Siber Zorbalık" eğitimi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde öğrencilere "Yaşamak İçin Spor Yap" Projesi kapsamında masa tenisi masası, spor malzemesi dağıtılarak öğrencilere "Siber Zorbalık" konusunda eğitim verildi.

26.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:18 Öğrencilere
'ın ilçesinde öğrencilere "Yaşamak İçin Yap" Projesi kapsamında masa tenisi masası, spor malzemesi dağıtılarak öğrencilere "Siber Zorbalık" konusunda eğitim verildi.

Adıyaman Rotary Kulübü tarafından organize edilen ve gönüllü bağışçıların destekleriyle 265 öğrencisi bulunan Tut Çok Programlı Anadolu Lisesine spor malzemesi yardımında bulunuldu. Okulda ayrıca öğrencilere eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan ortak protokol ile toplanan yardım ve bağışlar ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere ulaştırdı.

Kulüp Başkanı Emine Çiftçi, "Ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varılarak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme imkanları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğretmenlerimize destek olmaktır. Ayrıca kulübümüzün 'Yaşamak İçin Spor Yap' Projesi kapsamında okulumuza masa tenisi ve spor malzemeleri desteğinde bulunduk. Ayrıca öğrencilere sosyal medya ve güvenli internet kullanımı konularında eğitimler vererek öğrencilerimizin sakıncalı site, sayfa ve oyunlardan nasıl korunacakları konusunda bilgilendirdik. Bu bağlamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde farklı okullara ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projede bizlere destek olan gönüllü bağışçılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Siber Zorbalık" Komite Başkanı Emrah Candar ise internet ile ilgili dikkat edilmesi gereken konuları dile anlattı.

Tut İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, okula yapılan spor malzemesi bağışı ile öğrencilere yönelik verilen eğitimlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Nemrut, Tut, Güncel

Kaynak: İHA

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