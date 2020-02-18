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Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı

Gaziantep'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen sözleşmeli öğretmen görevden el çektirildi.

18.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:54Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı
'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen sözleşmeli öğretmen görevden el çektirildi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'ndeki Sadettin Batmazoğlu İlkokulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K'nin öğrencilere şiddet uyguladığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yapılan incelemenin ardından öğretmen görevinden alındı.
Bu arada, Hatice K'nin okulda kısa süre önce göreve başladığı öğrenildi.
Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Hatice K'nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir."

Hatice Çarpar, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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