Haberler » Güncel » Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı - Haber

Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

20.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:15Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
'in ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.
(Selami Deniz/İHA)

Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:02  Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı
21:00  New York Times gazetesi: "THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş"
20:56  Bursa'da "sevilmediğini" öğrenen kadın kazaya neden oldu
20:54  Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Sadece polislerin güç kullanması meşrudur"
20:54  Jandarma kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı hasta için seferber oldu
20.01.2020 21:04:07