Haberler » Güncel » Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi - Haber

Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

Marmara İlçesindeki tüm okulların öğrencilerine "Çevre Dostu Gelecek İçin Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim verildi.

26.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:09Öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
İlçesindeki tüm okulların öğrencilerine "Çevre Dostu Gelecek İçin Sıfır Atık" projesi kapsamında eğitim verildi.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere verilmesine devam edilen çevre eğitimi Marmara ilçesi ile devam etti. Atıkla mücadele konusunda önemli atılımlar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını Marmara İlçesindeki eğitim kurumları ile devam ettirdi. Çevre kirliliğinin önlenmesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve sıfır atık kapsamında israfın önlenerek atık oluşumunun minimize edilmesi konularında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeli, öğrencilere sinevizyon eşliğinde bilgilendirmelerde bulunarak konuyla ilgili görsellerle desteklenen kitapçıklar dağıttı. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:15:43