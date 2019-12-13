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Öğrencilere sigara ve teknoloji bağımlılığının zararları semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara madde, sigara ve teknoloji bağımlılığının insan sağlığına verdiği zararları aktartmak amacıyla Bilgi Evi'nde seminer düzenledi.

13.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:06Öğrencilere sigara ve teknoloji bağımlılığının zararları semineri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara madde, sigara ve teknoloji bağımlılığının insan sağlığına verdiği zararları aktartmak amacıyla Bilgi Evi'nde seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi'nde eğitim alan öğrencilere, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen farklı türde bağımlılıklarla ilgili seminer düzenledi. Çocukların bağımlılık konusunda fikir sahibi olmalarının hedeflendiği seminer, sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarının aktarılmasıyla start aldı. Madde, sigara ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek amacıyla yapılan seminer, çocukların kavrayacağı süre göz önünde bulundurularak gerçekleşti. Seminer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Hevra Madde Bağımlılığıyla Mücadele Birimi personeli tarafından verildi. Alanında uzman personel, sigara ve teknoloji bağımlılığının zararları hakkında öğrencilere gerekli bilgileri vererek çocukların merak edip yönelttikleri soruları da yanıtladı.

Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'nde eğitim alan öğrencilere daha sonra madde bağımlılığının zararları hakkında seminer düzenleneceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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