Öğrencilere, 'Sınavdır Geçer' Semineri

Seminerde, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Okan Üniversitesi işbirliğiyle "Sınavdır Geçer" adlı seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacılığını Türkiye'nin önde gelen eğitim uzmanlarından Servet Gülsün Şirin yaptı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Manisalı öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Üniversite adaylarının geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, Servet Gülsün Şirin, "Kendi yeteneklerinizi keşfedin, hepinizin elinde bir zaman var. Onu iyi kullanırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Dünyanız, hayalleriniz kadardır. Büyük hayaller kurarsanız büyük dünyalara sahip olursunuz. Hemen şimdi hayal kurun. Ertelemeyin, geç kalmayın" diye konuştu. Anne ve babaların kendi hayatlarında yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını ve çocuklarının da bu hataları yapmamalarını istediğini belirten Şirin, ben istediğim mesleği yapıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Burada sizi gözünüzün içine bakmak ve gözünüzdeki ışığı görebilmek benim için çok değerli" dedi.

Çiçek Takdiminde Bulunuldu

Seminerin ardından MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, konuşmacı Şirin'e çiçek takdiminde bulundu. Şirin de kendilerine yıllardır ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler