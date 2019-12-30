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Öğrencilere spor malzemesi yardımı

Büyükşehir Belediyesi, "Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki okullara ve öğrencilere spor malzemesi dağıtıyor.

30.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:11 Öğrencilere spor malzemesi yardımı
Büyükşehir Belediyesi, "Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki okullara ve öğrencilere malzemesi dağıtıyor.

'da eğitime ve spora önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, spor geleneği oluşturmak, öğrencileri spora yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla ilçelerdeki uzak okullara spor malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor. Şu ana kadar , Aksu, Gündoğmuş, İbradı ve 'nda bulunan 16 ilk ve orta öğretim okulunu ziyaret eden Büyükşehir ekipleri 460 öğrenciye çanta, tişört, okullara da futbol basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımları hediye etti. Spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, hediyesinden dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Özay proje ile öğrencileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "İlçelerimizin en uzak mahalle okullarına giderek, spor malzemelerimizi öğrencilerimize hediye ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, gözlerindeki ışık bizim için en büyük sevinç kaynağı. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda eğitime ve spora her daim destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: İHA

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