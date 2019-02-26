Sivas
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi. Şeyh Edebali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Şarkışla
Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, Sivas İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Ahmet İnan
depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.
Eğitimin ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Programa, Sivas İl Afet ve Acil Durum Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Murat Altunhan, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali, Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA