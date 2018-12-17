Kırklareli Jandarma
Komutanlığı tarafından görevlendirilen eğitici personel tarafından öğrencilere "trafik dedektifi" eğitimi verildi.
Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yarı yıl döneminde, 30 okulda, 2 bin 657 öğrenciye trafik eğitimi verilmesi planlandığı bildirildi.
Eğitimlerde öğrencilere yönelik trafiğin tanımı, genel trafik kuralları, emniyet kemeri, karşıdan karşıya geçme, trafikte görme ve görülme kuralları ile trafikte saygılı olma konularında teorik eğitimleri verildi.
Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektif kartı verilerek trafikte kurallara uymaları ve ailelerini trafik kurallarına uyması yönünde uyarmaları konusunda temenni de bulunuldu.
Kırklareli,Jandarma
Kaynak: AA