11 Mart 2019, 17:32
»»

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.

Okulun konferans salonunda Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, trafik konulu dergi ve el broşürleri hediye edildi.

Çatak İlkokulu Müdür Vekili Ekrem Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılan jandarma personeline teşekkür etti. Güncel
Kaynak: AA