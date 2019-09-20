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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Tokat Belediyesi, çocukların oyunlar oynayarak ve eğlenerek küçük yaşlarda öğrenmeleri amacıyla ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriyor.

20.09.2019 12:08Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Tokat Belediyesi, çocukların oyunlar oynayarak ve eğlenerek küçük yaşlarda öğrenmeleri amacıyla ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriyor.
Tokat Devlet Hastanesi karşısında Yeşilırmak yanında kurulan trafik eğitim pistinde 500 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Çocuklar, eğitimde trafik kurallarının anlatıldığı görüntüleri izledi, akülü araç kullandı.
Vali Ozan Balcı, çocuklara trafik eğitimi verdiklerini belirterek, "Eğitim pisti için Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Amacımız çocuklarımıza küçük yaştan itibaren trafik eğitimi vermek. Çocuklarımız trafik kültürünü aşılamak." dedi.
Eroğlu da 2015 yılında açtıkları trafik pistinde 143 bin çocuğa eğitim verildiğini kaydetti.
Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Devlet Hastanesi, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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