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Öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Malatya'da, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca, "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:14Öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
'da, İlçe Komutanlığınca, "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Jandarma trafik timleri tarafından Yeşilyurt ilçesinde "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında ilk ve ortaokullarda trafik eğitimine devam edildi.
Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir sunum yapan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, projenin amacının çocuklara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak olduğunu belirtti.
Dilek, öğrencilere kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kuralları anlattı.
Bisiklet binme kurallarının da uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimin sonunda, öğrencilere trafik dedektifi kartı ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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