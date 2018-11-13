Öğrencilere Trafik Kuralları ve Kaideleri Anlatıldı

13 Kasım 2018 Salı 12:23



13 Kasım 2018 Salı 12:23

Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Büro amirliği ortak projesi kapsamında öğrencilere trafik kural ve kaideleri anlatıldı.İlce Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa Trafik Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren lise ve dengi okul öğrencileri katılım sağladı.Programa gelen öğrencilere çikolata ikram edildi. Program da ilk önce çizgi film gösterisi yapıldı. Trafik kurallarının öneminin anlatıldığı programda bazı öğrencilere trafik kontrol komiserliği görevi verilerek kimlikleri yakalarına takıldı. Görev alan öğrenciler ailesinin, arkadaşlarının ve halkın trafik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunacaklar. Kurallara uymayanlar ise görevlilere bildirilecek.Program anlatımı soru ve cevaplarla sona erdi. - ERZURUM