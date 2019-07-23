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Öğrencilere ücretsiz tercih merkezi hizmeti

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için öğrencilere yönelik ücretsiz tercih merkezi oluşturdu.

23.07.2019 16:05 Öğrencilere ücretsiz tercih merkezi hizmeti
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için öğrencilere yönelik ücretsiz tercih merkezi oluşturdu.

Alanında uzman öğretmenlerin görev yaparak öğrencilere tercih işlemleri için yardımcı olacağı tercih merkezinden sadece Bilnet Okulları öğrencileri değil, tüm öğrencilerin faydalanacağı kaydedildi. Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, "Hayata atılmanın en önemli işaret taşlarından biri de üniversiteye hazırlanmaktır. Bu noktada Bilnet Okulları öğrencileriyle birlikte Diyarbakır'daki tüm öğrencilere YKS tercihlerinde yanında olacağız. Sizleri, tercihlerinizi en doğru şekilde yapmak üzere 23 - 29 Temmuz tarihleri arası Bilnet Okulları Tercih Merkezimize bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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