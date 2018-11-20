Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Verildi

20 Kasım 2018 Salı 16:29



20 Kasım 2018 Salı 16:29

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.Kumluca Atatürk İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde sinevizyon aracılığıyla öğrencilere, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken trafik kuralları anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliğine bağlı Polis Memuru İdris Sağ tarafından verilen Eğitimde, öğrencilere trafik lambaları, trafik işaretleri ve geçiş üstünlüğü konuları anlatıldı. Okul giriş ve çıkışlarında öğrenci, yaya ve motorlu taşıtların karıştığı kazaları önlemek için yapılan seminere 2018 - 2019 eğitim Öğretim Yılı için okullarda belirlenen görevli öğrenciler katıldı. Konferans salonunda torik eğitim alan öğrenciler eğitim bitişinde trafiğe çıkarak uygulamalı eğitim aldı. - ANTALYA