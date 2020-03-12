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Öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi.

12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı
Muş İl Jandarma Komutanlığı "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malazgirt Meslek Yüksek Okullu (MYO) konferans salonunda verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Ekipler, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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