Öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlattılar
Zonguldak'ta narkotik ekipleri öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlattı.
12.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:12
Zonguldak 'ta narkotik ekipleri öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlattı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'nde narko nokta kurdu. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı narko noktada ekipler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Uyuşturucunun zararları, bağımlılığı ve mücadele ile zararlarının anlatıldığı bilgilendirme etkinliğinde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler narko nokta bilgilendirme etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ZONGULDAK
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'nde narko nokta kurdu. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı narko noktada ekipler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Uyuşturucunun zararları, bağımlılığı ve mücadele ile zararlarının anlatıldığı bilgilendirme etkinliğinde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler narko nokta bilgilendirme etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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