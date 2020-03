Öğrencilere, velilere ve öğretmenlere uyarı eller en az 30 saniye yıkanmalı

VİRÜS şüphesi öğrenci velilerinin gündeminden düşmüyor. Öğrenci velilerinin yer aldığı mesajlaşma gruplarında ana gündem maddesi virüsler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise hazırladığı video ve afişlerle, öğrencilerin virüslere karşı nasıl korunması gerektiğini bilgilerini bütün okullara dağıttı. Okullarda öğrenciler akıllı tahtalardaki video ve afişlerden neler yapması gerektiği konusunda uyarılıyor. Uzmanlar ise MEB'nın uyarısında yer alan sık sık el yıkama konusunun önemine dikkat çekiyor.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Fuat Serpen, 'Çocuklarımıza en az 30 saniye kadar, bol bol köpürterek ellerini sabunlamayı öğretmemiz lazım. Beslenme çok çok önemli. Uyku çok önemli, çocuklarımızı mutlaka 9'dan sonra uyutmamız gerekiyor diyor.ELLER EN AZ 30 SANİYE YIKANACAKDemirören Haber Ajansı'na (DHA) öğrencilerin virüslerden korunması konusunda yapılması gerekenleri anlatan Dr. Ali Fuat Serpen, 'İşin aslında iki taraflı boyutu var. Anne-baba ve çocukları bilinçlendirmek gerekiyor, bir de okul tarafında öğretmenleri bilinçlendirmek gerekiyor. Çocuklara mutlaka ve mutlaka hijyeni öğretmeleri gerekiyor. Çocuklarımıza en az 30 saniye kadar, bol bol köpürterek ellerini sabunlamayı öğretmemiz lazım. Beslenme çok çok önemli. Çocuklarımızı bu kış döneminde özellikle mor meyveler, turunçgiller ağırlıklı beslememiz lazım. Portakal, mandalina, nar gibi. Uyku çok önemli, çocuklarımızı mutlaka 9'dan sonra uyutmamız gerekiyor dedi.OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLERDr. Serpen, çocukların okulda yapmaları gerekenleri ise şöyle anlattı Okulda çocukları mutlaka her ders aralarında ellerini yıkamak konusunda uyarmak gerekiyor. Hapşırdıkları zaman ağızlarını elleriyle değil de, dirsekleriyle kapatma konusunda kapatmaları gerekiyor. Oyun oynadıkları sırada çocukları ellerini ağızlarına ve gözlerine götürmemeleri konusunda uyarmak gerekiyor. Öğretmenlerin ders aralarında sınıfların camını açarak, bol bol havalandırması gerekiyor. Kapalı ortamda enfeksiyon ürüyor ve çocuklar da ister istemez birbirilerine bulaştırıyorlar. Öğretmenlerin, öğrencileri ders aralarında ellerini yıkamaları konusunda uyarmaları gerekiyor. Çocuklar hasta oldukları zaman öğretmenlerin anne-babaya söylemesi gerekiyor ki onlar da çocukları okula göndermesinler. Çünkü birisi hasta olduğu zaman diğerlerine mutlaka bulaştırıyor. Mutlaka hijyene dikkat edeceğiz, çocuklarımız hasta olduklarında okula göndermeyeceğiz, çocuklarımızı kapalı ortamlardan olabildiğince uzak tutacağız. Mutlaka ellerini, yüzlerini sabunlasınlar. Ellerini 30 saniye en az sabunlasınlar, köpürterek mutlaka yıkasınlar.BESLENME VE UYKUNUN ÖNEMİDr. Serpen, 'Beslenme ve uyku, çocukların bağışıklığını güçlendirecek. Çocuğun bağışıklığı daha güçlü olacak, virüsle karşılaştığı zaman vücudu dirençli bir şekilde onu yenecek. Belki de hastalık belirtisi olmadan bile çocuk bundan kurtulmuş olacak. Enfeksiyon bulaşmayla oluşan bir şey, temasla oluşan bir şey. Çocukların öpüşme, koklaşma, birbirilerine sarılmalarını, birbirlerine temaslarını engellemek lazım. Burada anne babaları uyarmak lazım, çocuklar birbirileriyle çok yakın temasta bulunmasınlar. Temas durumunda biri hasta olduğu zaman diğerlerine bulaştırıyor. Bir yerlere dokunuyoruz, enfekte yüzeyler ellerimizi sık yıkamadığımız zaman eline bulaşan yüzüne gözüne götürdüğü zaman çok kolay bir şekilde bulaşacak şeklinde konuştu.OKULLARDAKİ BAKANLIĞIN VİDEO VE AFİŞLERİMEB'in okullara gönderdiği ve aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları adı altında öneriler sıralanıyor. Videoda, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuya özen gösterilmesi, egzersiz yaparak hareketli hayat tarzı benimsenmesi, okullarda kış ayları dahil sınıflar ve diğer kapalı alanların sık havalandırılması gerektiği belirtiliyor. Enfeksiyonların yayılmasını engellemek için ellerin sık yıkanmasının önemine de işaret edilen görüntülerde, şu öneriler yer alıyor Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı. Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemli. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli. Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalı. Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun mendille kapatılmalı, mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalı. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalı. Öğrencide ateş, öksürük, hapşırma, burun akıntısı gibi solunum sistemi enfeksiyonu belirtileriyle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuyla temasa geçilmeli. Belirtilerin devam ettiği dönemde öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalı. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmesine özen gösterilmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmeli.Öğretmenler ise sık sık bu videoyu sınıftaki akıllı tahtalardan öğrencilere izleterek bilgiler veriyor. Ayrıca okul içlerine asılan afişlerde de el yıkamanın, sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanıyor.