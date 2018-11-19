19 Kasım 2018, 09:24
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Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Oltu’da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Oltu'da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Erzurum Büyükşehir İtfaiye Eğitim Daire Başkanlığı personeli Hasan Koçak tarafından verilen eğitimde öğrencilere yangın esnasında nasıl hareket etmeleri ve yangın tüplerinin kullanımı uygulamalı gösterildi.

Gerçekleşen yangın tatbikatının ardından itfaiye ekipleri binadan tahliye işlemini temsili canlandırdı. - ERZURUM Oltu,Atatürk Üniversitesi,İtfaiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:24