Öğrencilere yangın eğitimi verildi
ERZURUM - Oltu
'da Atatürk Üniversitesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi. Erzurum
Büyükşehir İtfaiye
Eğitim Daire Başkanlığı personeli Hasan Koçak
tarafından verilen eğitimde öğrencilere yangın esnasında nasıl hareket etmeleri ve yangın tüplerinin kullanımı uygulamalı gösterildi.Gerçekleşen yangın tatbikatının ardından itfaiye ekipleri binadan tahliye işlemini temsili canlandırdı.
Oltu,Atatürk Üniversitesi,İtfaiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22