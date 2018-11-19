19 Kasım 2018, 11:22
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Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Öğrencilere yangın eğitimi verildiERZURUM - Oltu'da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Öğrencilere yangın eğitimi verildi

ERZURUM - Oltu'da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.
Erzurum Büyükşehir İtfaiye Eğitim Daire Başkanlığı personeli Hasan Koçak tarafından verilen eğitimde öğrencilere yangın esnasında nasıl hareket etmeleri ve yangın tüplerinin kullanımı uygulamalı gösterildi.
Gerçekleşen yangın tatbikatının ardından itfaiye ekipleri binadan tahliye işlemini temsili canlandırdı. Oltu,Atatürk Üniversitesi,İtfaiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22