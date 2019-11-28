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Öğrencilere yönelik "biyolojik çeşitlilik" eğitimleri devam ediyor

Van merkez Tuşba ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkında bilgiler verildi.

28.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:53Öğrencilere yönelik
merkez ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkında bilgiler verildi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi" hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Van İl Şube Müdürlüğü olarak Tuşba ilçesi, Ahmet Yesevi Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. Ayrıca Ulusal Öneme Haiz olan Sulak Alanların korunması ile ilgili öğrencilere broşür dağıtıldı. "Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi" hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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