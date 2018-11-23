23 Kasım 2018, 19:46
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Öğrencileri Darp Edip Paralarını Alan Polis Memuru Tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru, 'yağma' suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru 'yağma' suçundan tutuklandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, SİVİL POLİS TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Bakırköy'de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.'nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp esnasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti.

MUTFAĞA GÖTÜRDÜĞÜ ÖĞRENCİLERİN PARALARINI GASP ETTİ

C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi. Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

POLİS MEMURU, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy,Polis
23 Kasım 2018 Cuma 19:46



YORUMLAR (21)
AMASYALI: İçlerindeki iyileri işte bu ve bunun gibiler harcıyor teşkilatı kötü gösteriyor.
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HALJ: Önüne geleni polis yaptılar gayet doğal tabi dayıda şart
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İFTİRA: Kesinlikle iftiradır polis öğrencinin parasına mi kalmis
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  • KAÇIN : bu devirde babana bile güvenmiyeceksin.polis yukardan mı gelmiş herkes cezasını çeksin
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JOKER: az bıle yapmıs adamın kım bılır uyusturucu yuzunden ne geldı basına . Bos bos konsumayın başına gelmeyen işte dövemez edemez diyor eline saglık zaten cıkar 2 gune unutulunca meslegıne devam eder
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