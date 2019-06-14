14.06.2019 11:50
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Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler

Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler

Tokat'ta düzenlenen karne töreninde ortaokulu bitiren 8. Sınıf öğrencileri davul zurnayla yapılan törenle uğurlandı, servislere yazma bağlanarak arkalarından su döküldü.

Tokat'ta düzenlenen karne töreninde ortaokulu bitiren 8. Sınıf öğrencileri davul zurnayla yapılan törenle uğurlandı, servislere yazma bağlanarak arkalarından su döküldü. Tokat'ta 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 626 okulda 111 bin 782 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Özel Ayışığı Okulunda düzenlenen karne töreninde ise 8. sınıf öğrencileri için uğurlama töreni yapıldı. Okul bahçesinde öğretmenlerine ve arkadaşlarına sarılarak vedalaşan öğrencilere davul zurna eşliğinde 'Hepinize birden elveda' parçası çalındı. Öğrenci servislerinin dikiz aynalarına düğünlerde gelin alma törenlerinde olduğu gibi yazma bağlandı. Servislere binerek okuldan ayrılan öğrencilerin arkasından kovalarla su döküldü. Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, ortaokulu bitirip liseye başlayacak öğrenciler için uğurlama töreni yaptıklarını ifade ederek, "Karne töreninde davul zurna vardı. Ayrıca servis araçlarına yazma bağladık. Öğrencilerimizi gelin uğurlar gibi uğurladık, servis araçlarının arkasında da kovalarla su döktük. Su gibi gitsinler su gibi sağlıkla ailelerine ulaşsınlar, su gibi de geri gelsinler. 3 ay sonra bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Mezun olanlara da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Rehberlik Öğretmeni Selma Üner, 8. Sınıf öğrencilerini davul zurnayla uğurladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz hak ettiler bunu, gerçekten başarılı bir yıl geçirdiler. O nedenle de böyle bir etkinlik yapıldı. Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. Öğrenciler de ortaokulu bitirdikleri için farklı duygular yaşadıklarını, davullu zurnalı uğurlamanın kendileri için sürpriz olduğunu kaydetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Tokat, Güncel

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