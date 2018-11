Öğrencileri Doğal Yaşamı Tanısın Diye Sınıfı Köye Taşıdı

23 Kasım 2018 Cuma 11:11



HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet Pesen, avukat olan kızının sözlerinden etkilenerek hazırladığı proje çerçevesinde, öğrencilerinin doğal yaşamı yakından tanımaları amacıyla, haftanın bir günü dersleri bir köy okulunda işliyor.İlçedeki Osmangazi İlkokulunda görev yapan 27 yıllık öğretmen Mehmet Pesen, 23 yaşındaki avukat kızının "inek, eşek ve tavuğu" canlı olarak hiç görmediğini söylemesi üzerine, öğrencilerinin doğal yaşamı tanımaları için bir proje hazırladı.Osmaneli Kaymakamlığı, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve köy muhtarlığının desteği, öğrenciler ve ilgili kurumlardan ekiplerin katılımıyla Düzmeşe köyünde kullanılmayan eski bir okul binasının onarılmasını sağlayan Pesen, her hafta bir gün dersleri burada işlemeye başladı.Belediyeye ait otobüsle taşınan öğrenciler, köy yaşamını, bazı ürünlerin ekimini, hasadını, doğal gıda ve beslenmeyi yerinde deneyimliyor, çevre temizliği yapıyor.Öğrenciler, köy halkına ait inekleri besleyip, süt sağma deneyimi yaşıyor. Minik öğrenciler, ineklerin sütünden velilerinin yaptığı sütlaçları, kendilerini ziyarete gelenlere ikram ediyor."Tabiatı yaşayarak öğrenmelerini istedik"Mehmet Pesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin, 23 yaşındaki kızının kendisine "Baba ben inek, eşek ve tavuğu hiç canlı görmedim" sözüyle başladığını söyledi.Öğrencilerinin doğal yaşamı tanımaları için bir proje hazırladığını ve bunu ilçeye en yakın köy olan Düzmeşe'de hayata geçirmeye karar verdiğini anlatan Pesen, burada yaklaşık 7 yıldır eğitim yapılmayan okulun onarımı için kolları sıvadıklarını belirtti.Osmaneli Kaymakamlığı, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve köy muhtarlığının desteği ve öğrencilerle birlikte binanın onarımını, badana ve boyasını yaptıklarını anlatan Pesen, şöyle konuştu:"Köyümüz orman köyü. Burada yaşayan bütün canlıları çocukların yerinde görmesi ve tabiatı yaşayarak öğrenmelerini istedik. Sabahları okuldan belediye araçları ile buraya taşınıyoruz. İlk iş olarak çevre temizliğini çocuklar kendileri yapıyorlar. Ardından bitki ekimi, mahsul toplama, lahana veya mevsimine göre karnabahar toplama işlemlerini bahçede köylülerle birlikte yapıyoruz."Pesen, bu deneyimin, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirdiğini, doğal ürünler ile tanıştıklarını dile getirerek, "Süt sağma, yumurta toplama, koyunlarla kuzuların beslemesini sağlıyoruz. Hem doğa sevgisini hem beslenmeyi hem de etraftaki insanlara yardımseverliği yaşayarak öğreniyorlar. 23 yaşındaki kızım avukat oldu. Ona sorduğumda inek, eşek ve tavuğu canlı olarak görmediğini ifade etti. Kendi çocuğumun bunları görmediğini fark edince bu projeyi planladım." ifadelerini kullandı."Çocuklardaki mutluluğu gördük"Proje çerçevesindeki etkinlikleri yerinde takip eden Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz da kağıt üzerindeki bu projeyi gerçeğe dönüştürmek istediklerini belirtti.Yavuz, her geçen gün çok ciddi anlamda köyden kente göç verildiğini, köylerin boşaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Biz hem bu göçün tersine döndürmek, hem çocuklarımıza köy hayatını yaşatmak, köydeki o doğallığı sunmak ve hem de köyü sevdirmek amacındayız. Özellikle ilkokul çağındaki bütün çocuklarımıza, ilçe genelindeki bütün çocuklarımıza uygulatmayı düşünüyoruz. Çocuklardaki mutluluğu gördük. Belki içlerinde ilk defa hayvana dokunan çocuklarımız var. Biz de bu projeye maddi manevi destek veriyoruz. Bu bir ekip işi inşallah bunu bütün ilçede uygulatacağız.""Anlata anlata bitiremiyorlar"İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin de çocukların burada doğal yaşam ile tanıştıklarını belirtti.Şahin, şunları dile getirdi:"İlkokul öğrencilerimiz Düzmeşe köyüne gelerek yaşamı öğrendiler, içerisinde inek sağma var, hayvanlarla birlikte doğal ortamda yaşama var. Çocuklar ile görüştüğümüz zaman da çok şey öğrendiklerini, köy yaşamını özellikle büyüklerin bile onlardan dinlediğinde merak eder haline geldiğini görüyoruz. Bunda da projenin amacına ulaştığını görüyoruz. Tavukları görmüşler, yumurtalarını yemişler, anlata anlata bitiremiyorlar."Öğrenci velilerinden Çiğdem Kabakçı da "Çocuklarımızın doğal ortamda sağdığı sütten sütlaç yaptık. Davetliler ve çocuklarımız yedi. Biz de bu etkinlikten dolayı çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.