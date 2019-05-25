25.05.2019 13:52
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Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı

İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygulayan okul müdürü Ö.Ü. görevden alındı.

Çankırı'da bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

8 Mart günü meydana gelen olayda Çankırı'daki Yukarıöz İlkokulu'nda okul müdürü Ö.Ü. çocukları döverken görüntülendi. Müdür okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı.

İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIK: GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."

Okul müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı anlar;

Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı

Gözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar KameradaGözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar Kamerada

Yapraklı, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (47)
KARDELEN: Niye döver neden döver anlamıyoruz . Aslında bunlara test yapmalılar , sabır derecelerini ölçmeleri gerekiyor . Hiç bir Anne baba evladına bir tokat atılsın istemez ne olursa olsun hakkı olamaz. Ögrenmen kutsal bir iş yapıyor Aile çocuklarını onlara emanet ediyor . Sabır metanetli olmalıdır öğretmen şefkatli olmalıdır . İnşallah bundan böyle böyle haberleri görmeyiz .
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YURDUM İNSANI: Ayyy çok fena. . . bitmedi gitti okular da ki şiddet. . . eğitimde disiplin şiddetle oluyor hala. . . . hemde öğretmen öğretiyor şiddeti. . . sonra toplum, , , sporda, düğünde, konserde, ailede, her türlü tartışma da sinirlerine hakim olamayan cinnet getirip şiddete baş vuruyor. . . .
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AA: KUCUK LAN DAHA O ELLERIN KIRILSIN ASAGILIK. ALLAHA BUYUK KONUSMAYIM YANI BENIM COCUGUM OLSA SENIN GELIR O ÖGRETMENLER ODASINDA ÇEKİÇLE PARMAKLARINI KIRARIM.
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AA: BI TANE KEDI KÖPEK OLDUMU DIZİLERE BILE KONU EDIYORSUNZ. MAGAZIN SAYFALARI SACMALIKLARLA DOLU. AMA BÖY OLUNCA KIMSA SESINI CIKARMIYOR. NEREDE O KENDINI YIRTAN ECE ERKEN VE YANDASI BIRCAN BALI GENELDE ABARTARAK HABER SUNRLAR HANI NEREDE.
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LAZKOPAT: Çoğu yararlı yazılara beğnememe tuşuna basanlar kesin şiddet yanlısı öğretmenler, kimler düzgün yorumlara beğenmeme tuşuna bastıysa onlarda araştırılmalı şiddet yanlısı kesinlikle örnek seçtim şu yoruma beğenmeme düşen öğretmen kim acaba ses versin '''' EĞİTİMCİLERE DE EĞİTİM ŞART'''' bu yorumu gayet güzel yazmış yazan kişi ellerine sağlık kardeşim
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