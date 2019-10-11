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Öğrencileri havalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, havalı tüfekle rastgele ateş açarak, iki öğrenciyi yaralayan zanlı yakalandı.

11.10.2019 15:58Öğrencileri havalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, havalı tüfekle rastgele ateş açarak, iki öğrenciyi yaralayan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, şüpheli S.Y, Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullanarak, çevreye rastgele ateş etti.
Bu sırada yoldan geçen iki ortaokul öğrencisi, vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı, Kızılpınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, 7 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Öğrenciler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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