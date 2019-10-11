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Öğrencileri havalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, havalı tüfekle rastgele ateş açarak, iki öğrenciyi yaralayan zanlı tutuklandı.

11.10.2019 18:04Öğrencileri havalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, havalı tüfekle rastgele ateş açarak, iki öğrenciyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, şüpheli S.Y, Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullanarak, çevreye rastgele ateş etti.

Bu sırada yoldan geçen iki ortaokul öğrencisi, vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıyı, Kızılpınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Zanlının 7 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Öğrenciler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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