Öğrencileri Ödüllendirmek İçin Gezi Düzenlendi

Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde matematik dersinde başarı gösteren öğrencilere ödül olarak Konya
gezisi düzenlendi. Nene Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
matematik öğretmeni Sevcan Duru, dersinde başarılı öğrencilere ödül olarak gezi düzenlemek istedi.
Okul müdürü Abdussamet Atalay'dan ricada bulunan Duru'nun talebini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de kabul etti ve 18 başarılı öğrenci için 2 günlük Konya gezisi düzenlendi.
Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının öğrencilere farklı yerleri gösterip keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Konya Bilim Merkezinde 3D film gösterisi izletilerek öğrencilere uzay yolculuğu yaptırılmıştır. Ayrıca öğrenciler uygulamalı olarak çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuşlardır. Mevlana
, Konyanüma ve 80 Günde Devri Alem müzeleri gezilerek öğrencilerin kültürel yönden zenginleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi
kampüsü gezilerek öğrencilerin ufukları genişletildi." diye konuştu.
Nene Hatun,Şarkışla,Sivas,Konya
04 Aralık 2018 Salı 10:24