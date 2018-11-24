Öğrencileri, Öğretmenlerini Unutmadı

Elazığ
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 38 yıldır öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Fuat Koç'u okulunda ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Mesleğe ilk olarak İzmir Bergama
İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Fuat Koç, 38 yıllık eğitim hayatında birçok şehirde görev yaparak öğretmenlik mesleğini yapmanın gururunu yaşadı.
Cumhuriyet Ortaokulu'nda ziyaret eden Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Koç'u, görev yaptığı ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu, bu kapsamda 38 yıldır mesleğini severek yerine getirdiğini kaydeden Koç, hem öğretmenlik hem de idarecilik yaptığını aktardı.
Koç, "Şu anda son görev yerim olan Cumhuriyet Ortaokulundayım. Bu hafta emekli oluyorum." dedi.
Öğretmenlerin ülke geleceğinin temel yapı taşları ve ülke istikbalinin mimarları olduğunu belirten Koç, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu bildirdi.
Koç, şöyle konuştu:
"Öğretmenler ne kadar öğrencilerini iyi yetiştirirlerse ülke o mükemmellikte kalkınır. Belli seviyeye gelir bu konuda biz öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor. Biz de elimizden geldiğince bu görevi en iyi şekilde yerine getirme bilincinde olduk. Aralarında öğretmenlik görevini yerine getiren öğrencilerim de var. Bu sürpriz ziyaret beni mutlu etti."
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Kimya öğretmeni Erap Sarıkamış
ise, eski öğretmeni olan Koç'u ziyaret ettiklerini, öğrencileri ile birlikte Koç'un bilgilerinden faydalandıklarını söyledi.
Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Okan Tatar
da, bir öğretmen adayı olarak 38 yılını öğretmenlik mesleğine veren Koç'u görünce duygulandığını vurguladı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:19