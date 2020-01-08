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Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı

Bingöl'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

08.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:57 Öğrencileri taşıyan midibüs kara saplandı, ekipler kurtardı
'de öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplandı, iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Olay, Bingöl- Karayolu Dikme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden bir grup öğrenciyi, Hesarek Kayak Merkezi'ne götüren midibüs kara saplandı. Kardan çıkamayan midibüs için bölgeye İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ait ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla midibüsü çekerek kurtardı.

Kurtarılan araç yoluna devam ederken, her hangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. - BİNGÖL

Kayak Merkezi, Elazığ, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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