22.05.2019 17:13
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Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Ciple Çarpıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı

Denizli'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile cip çarpıştı. 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇ İÇİN KAMERASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi.

Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü.

Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.

Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Ciple Çarpıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa


YORUMLAR (11)
RAZOR: şöfor hokuz pokuz oldu
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DÜRBÜNLÜ: Huzurlu bir yolculuk yapmak İçin,Yola çıkmadan önce sadaka vermeliyiz ve yol dualarınıda okuyup öyle yola çıkmalıyız.
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KIZGIN VATANDAŞ: saniyelik çocuklar ve şöfor yerinden fırlıyor. biz hala emniyet kemerinin önemini ögretemiyoruz ögretmiyoruz sonra ab girelim diye ugraşıyorsunuz. bu şek, lde ancak delinin ipiyle kuyuya gireriz.
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HAKİM: illa emniyet kemeri takilsin detyince pisirikci oluyorsun. adil olan biri sofore kemer taktirmadigi icin suc duyurusunda bulunmali, cocuklarin hayati bu kadar hafife alinmamali.
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