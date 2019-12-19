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Öğrencileri tıraş edip bot hediye etti

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dicle ilçesinde kız ve erkek öğrencilerin saç bakımlarını gerçekleştirerek çocuklara bot hediye etti.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17Öğrencileri tıraş edip bot hediye etti
Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçesinde kız ve erkek öğrencilerin saç bakımlarını gerçekleştirerek çocuklara bot hediye etti.

Öner, beraberindeki çalışanlarla birlikte Dicle İlçesini ziyaret etti. Burada köy okulunda okuyan öğrencilerin saç tıraşlarını ücretsiz gerçekleştiren Öner, daha sonra öğrencilere bot dağıttı. Öner, Diyarbakır'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında başta Hani, Hazro, Eğil ve Dicle'de köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin saç bakımlarını yaptıklarını söyledi. Öner, "Başta kaymakamlar, okul müdürleri ve iş adamlarının göstermiş olduğu desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Projemiz Diyarbakır'ın her bir ilçesinde 1 köy olmak üzere ben ve ekibim ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimizin saç bakımını ve sürpriz hediyelerimizi dağıtmaya devam edeceğiz. Projemizin adı Çocukları Sevindirin, çalışmalarımıza elimizden geldikçe, imkan ve zaman buldukça devam edeceğiz. Çocukların yüzlerindeki mutluluk bizi de mutlu ediyor" dedi.

Saç bakımlarının ardından öğrencilere bot dağıtıldı. Köy okulu öğrencileri, Öner ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kuaför, Dicle, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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