Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi havadan görüntülendi

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:08

Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi havadan görüntülendiZONGULDAK - Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım'a özel koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi kısa sürede büyük beğeni topladı. Zonguldak'ın Devrek İlçesi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım'a özel duygulandıran bir koreografi hazırlandı. Havadan görüntülenen duygulandıran koreografi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.