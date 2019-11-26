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Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.

26.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:13Öğrencilerin ara tatilde adresi Sapanca SGM oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda SGM öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilini Sapanca SGM'de geçirdiler. Tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler Kodlama, Akıl Oyunları, Drama, Becerikli Eller Atölyesi ve Ritim kurslarına katıldılar. Öğrencilerin verimli bir ara tatil geçirmesi için düzenlenen kurs ve atölye etkinliklerinden ardından birlikte sosyal aktivite yapma duygularını geliştirmek için öğrenciler animasyon filmi seyrettiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akıl Oyunları, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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