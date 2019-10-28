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Öğrencilerin 'Atatürk İmzası' koreografisi büyük beğeni topladı

- Öğrencilerin 'Atatürk İmzası' koreografisi büyük beğeni topladıYOZGAT - Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bedenleriyle 'Atatürk İmzası' koreografisi hazırladı.

28.10.2019 12:31
- Öğrencilerin 'Atatürk İmzası' koreografisi büyük beğeni topladı
YOZGAT - Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bedenleriyle 'Atatürk İmzası' koreografisi hazırladı.
Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı. Okul olarak farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde koreografi hazırlığına girişti. Her gün belirli saatlerde çalışma yapan yaklaşık 300 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde okul bahçelerine bedenleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturdu. Öğrencilerin hazırladığı koreografi havadan görüntülenirken ortaya da renkli görüntüler çıktı. Mustafa Kemal Atatürk imzası koreografisi, sosyal medyada da büyük beğeni ile izlendi.
Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü münasebetiyle öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle görüş alış verişi yaparak böyle bir etkinliğe imza atmak istedik. Okul bahçesine öğrencilerimizin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk imzası koreografisi oluşturduk. Bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliğe gönülden destek verdi ve hep birlikte Atatürk'ün imzasını okulumuzun bahçesine oluşturduk. Herkesin gönlünü doyuran bir çalışma oldu. Bu çalışmayı yapmaktan mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrencilerin 'Atatürk İmzası' koreografisi büyük beğeni topladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Yozgat, Yerel

Kaynak: İHA


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